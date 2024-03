Invaller Mühren helpt Volendam op valreep aan punt tegen Almere City FC

Aan het begin van de tweede helft kreeg de thuisploeg meerdere grote kansen vanuit een scrimmage. Wonder boven wonder ging de bal er niet in. In die tweede helft werd er door beide ploegen een tandje bijgeschakeld en gebeurde er veel meer dan in de eerste helft.

Prachtige kopbal

In de 62e minuut was Benaissa Benamar dicht bij de openingstreffer, maar Almere-keeper Radlinger voorkwam een treffer met een katachtige redding. In die fase van de wedstrijd rammelde FC Volendam behoorlijk op de deur, maar gescoord werd er niet.

Tegen de verhouding in opende Almere City FC de score. Adi Nalic liep weg uit de rug van Benamar en knikte binnen. In het levendige laatste kwartier van de wedstrijd brak de wedstrijd volledig open. Het verzet van de Noord-Hollanders leek gebroken, want de thuisploeg werd regelmatig gevaarlijk.

Toch wist invaller Robert Mühren voor een punt te zorgen. Hij tikte in de 93e minuut binnen. Heel veel schiet FC Volendam niet op met het gelijkspel. Met vijftien punten uit zevenentwintig duels blijven de de Noord-Hollanders laatste staan in de eredivisie. Met nog zeven duels te gaan is de afstand tot plek zestien zeven punten. De ploeg die aan het einde van de competitie op die plek eindigt, gaat promotie-degradatie wedstrijden spelen.

Opstelling FC Volendam: Backhaus, Cox, Flint, Benamar (Plat/72), Buur; Le Roux, Maulun (Mühren/77), Mirani; Johnson (Karim/77), Vivaldo (Hoeve/46), Booth