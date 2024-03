Uniek handbalsucces: VOC én Aalsmeer winnen nationale beker

Aalsmeer heeft geen kind aan Bevo

De mannen van Aalsmeer legden in hun finale de tegenstander gemakkelijker over de knie. Hoewel Aalsmeer en Bevo in de openingsfase van de wedstrijd nog gelijk opgingen, liepen de Noord-Hollanders daarna makkelijk weg bij de Limburgers. Bij rust was de stand 10-17.

Een knappe tussenstand, gezien de Bevo de eerdere twee ontmoetingen dit seizoen had gewonnen. Daar was tijdens deze wedstrijd niks van terug te zien, vond ook Aalsmeer-trainer Wai Wong. "Vandaag waren we duidelijk beter dan Bevo."

Uiteindelijk won Aalsmeer met 24-32, en daarmee boekte het de eerste bekerwinst sinds 2008.