Na mini-uitstapje bij VOC keert handbalster Naomi Gooyers alweer terug bij SEW

Slechts een halfjaar na haar vertrek, keert Naomi Gooyers weer terug bij SEW. Door een gebrek aan speeltijd bij VOC, is het kind van de club weer terug in Nibbixwoud.

Gooyers had meer voorgesteld van haar overstap naar landskampioen VOC. In Amsterdam kreeg ze weinig speelminuten van coach Rachèl de Haze. "Wij dachten ook dat Naomi met haar creatieve spel snel een meerwaarde zou zijn voor VOC. Het is dan ook jammer dat ze daar niet heeft kunnen laten zien tot waar ze toe in staat is", zegt Mike Schouten, bestuurslid van SEW

"Het voelt als thuiskomen," zegt Gooyers nadat ze slechts een halfjaar aan de andere kant van de provincie gehandbald heeft. "Ik ben enorm enthousiast om weer het blauw van SEW te dragen en ik hoop dat ik dit seizoen direct mijn steentje kan bijdragen aan het behalen van Europees handbal."

In de eredivisie handbal bezet SEW momenteel de zevende plaats. VOC uit Amsterdam is momenteel tweede achter koploper Venlo.