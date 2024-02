Handbalclubs Aalsmeer en Volendam in onzekerheid na faillissement Lions

Het einde van de roemruchte handbalclub Limburg Lions lijkt in zicht na het aanvragen van faillissement. "Dit is niet goed voor de tegenstander en niet voor de sport", stelt algemeen manager van HV Volendam, Joost Ooms. Er is echter nog veel onduidelijkheid voor de gevolgen in de BENE-League voor Volendam en HV Aalsmeer.

Volendam (vier) en Aalsmeer (vijf) zijn allebei nog volop in de race voor een plekje bij de Final Four (de play-offs voor het kampioenschap in de BENE-League). Lions staat op dit moment derde met nog drie wedstrijden te gaan, waardoor de gevolgen van het faillissement van belang zijn. Het Nederlands Handbal Verbond is nog in overleg met Lions over het uitspelen van de competitie en de beker.

Spannende tijd

Ooms: "Dit is een hele vervelende situatie. Voor de spelers en bestuurders van de club is dit ook een spannende tijd. Dit faillissement is een smet op de geschiedenis van het Nederlandse handbal."

"We werken nauw samen met alle handbalclubs in Nederland", vervolgt Ooms. "Er is komende zaterdag een overleg en ik hoop dat er daarna meer duidelijk is voor alle betrokkenen."

