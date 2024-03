Enorme domper en onnodig verliest Jong AZ op de Vijverberg

Voor de zesde keer ging Jong AZ op bezoek bij De Graafschap. Echter wonnen de Alkmaarse talenten nog nooit op de Vijverberg. Ook in deze wedstrijd kwam Jong AZ op achterstand. Basar Önal stond namens de Superboeren volledig vrij bij de tweede paal, 1-0.

Gelijkmaker

In het sfeervolle Doetinchemse stadion gooide Jong AZ na de achterstand de schroom van zich af en kwam het beter in haar spel. De ploeg van trainer Leeroy Echteld verdiende eigenlijk de gelijkmaker in de eerste helft. Zo waren er zeer aardige kansen voor Dave Kwakman en Ricuenio Kewal.

Tekst loopt door onder de tweet.