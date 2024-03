Dinoterb-rel: bollentelers willen milieugroep aanklagen voor smaad en laster

Dat laat KAVB-voorzitter Jaap Bond in reactie aan NH weten. Na enkele recente publicaties van milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) over in Noord-Holland aangetroffen verboden gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater, is de maat vol bij de branchevereniging voor de bloementeeltsector. "Onze juristen zijn het bewijsmateriaal bij elkaar aan het zoeken om te kijken of we ze voor smaad en laster kunnen aanklagen", zegt hij daarover. "Ik denk dat er voldoende bewijsmateriaal is."

Eerder dit jaar meldde MOB al dat de verboden onkruidverdelger dinoterb op meerdere plekken in de provincie is gemeten. Eerst alleen in de West-Friese polder De Drieban bij Venhuizen, later bleek ook dat het Natura 2000-gebied Zwanenwater bij Callantsoog is vervuild. En eerder deze week meldde de milieugroep op basis van openbare meetgegevens dat er in 2022 ook fenchloorfos in het Zwanenwater is aangetroffen. Dat is een giftig en verboden bestrijdingsmiddel, dat wordt ingezet tegen insectenplagen.