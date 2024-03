Moeder van gedode Larense baby teleurgesteld over straf verdachte: "Dochtertje kon zich niet verdedigen"

Amsterdammer Robbie S. werd gisteren veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar. Justitie eiste eerder een celstraf van 10 jaar. Maar de rechter ging hier niet in mee, onder meer vanwege de verstandelijke beperking van de man. De rechter stelt dat hij mede daardoor minder toerekeningsvatbaar is.

"Ik ben heel teleurgesteld dat de straf lager is uitgevallen dan er werd geëist. De rechtbank stelt dat mijn ex minder toerekeningsvatbaar is, maar uit alle onderzoeken blijkt dat hij het bij zijn volle verstand heeft gedaan", verklaart de moeder.

'Vragen en onzekerheid'

Experts stelden extreem zwaar lichamelijk letsel vast bij het meisje, terwijl S. volhoudt dat de dood van het meisje een noodlottig ongeval was. Daardoor is het tot op de dag van vandaag onduidelijk wat er precies is gebeurd in de nacht van 5 op 6 december van 2022. "Daarmee heeft de verdachte het leed voor de nabestaande alleen maar vergroot. Zij zullen met vragen en onzekerheid achterblijven", zo zei de rechter gisteren.

Dit gevoel wordt door de moeder onderschreven. "Mijn dochter was nog maar drie weken oud en kon zich op geen enkele manier verdedigen tegen zoveel geweld. Dat ik niet precies weet wat haar is aangedaan, is heel moeilijk."

"Met een hogere straf had ik haar niet teruggekregen, maar die had haar en haar korte leventje wel meer recht gedaan. Bovendien maak ik me zorgen. S. is eerder vrijgesproken van de mishandeling van mijn oudste dochter, maar nu is bewezen waartoe hij in staat is."