8 jaar cel voor Robbie S., die Larense baby op gruwelijke wijze om het leven bracht

Maar de verklaring van S. over wat er precies is gebeurd die nacht strookt niet met het letsel bij de baby. Hij stelde tijdens de inhoudelijk behandeling dat hij met het kindje op de bank in slaap was gevallen en wakker werd van haar gehuil. Ze zou op de grond zijn gevallen en S. probeerde haar te troosten, waarbij hij per ongeluk haar hoofdje zou hebben gestoten tegen de muur. Daarna zou hij haar terug in haar bedje hebben gelegd.

De rechtbank gelooft dat niet. Wat er precies gebeurde die nacht blijft onduidelijk. "Daarmee heeft de verdachte het leed voor de nabestaande alleen maar vergroot. Zij zullen met vragen en onzekerheid achterblijven", zo stelt de rechter.

Minder toerekeningsvatbaar

Maar toch valt de daadwerkelijke straf 2 jaar lager uit dan de eis van het OM. De rechtbank stelt namelijk dat S. minder toerekeningsvatbaar is, want uit onderzoek van de psychiater en psycholoog blijkt dat S. een verstandelijke beperking heeft en 'chronisch overvraagd werd in een ongelijke partnerrelatie.' Om hiermee te dealen gebruikt hij cannabis, waarvan het gebruik is geëscaleerd tot een verslaving.

S. is niet de biologische vader van het kind, maar heeft haar wel erkend. Ze draagt ook zijn achternaam. Samen met de moeder heeft hij een ander kind van drie jaar oud, waarvan hij wel de biologische vader is. Hij is eerder vrijgesproken voor mishandeling van dit kind.