Amsterdammer opgepakt voor betrokkenheid overlijden baby in Laren

Een 33-jarige Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een drie weken oude baby in Laren.

Hulpdiensten kregen dinsdagochtend 6 december 2022 een melding van een medische noodsituatie. Deze betrof een jonge baby in een Larense woning. Ondanks inzet van de hulpdiensten is de baby overleden.

Na onderzoek is op 21 december een 33-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van de baby. De verdachte is op vrijdag 23 december voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hierop is besloten dat hij veertien dagen langer vastzit. De raadkamer heeft dit daarna met nog eens negentig dagen verlengd.