'Ware geweldsexplosie' oorzaak overlijden Larense baby van 3 weken: 10 jaar cel geëist

Bij de inloop van de zittingszaal is te zien dat zowel de moeder van de baby, haar familie en vrienden allemaal een wit shirt dragen met daarop de foto van het overleden meisje.

"Vandaag 13 maart is het 440 dagen geleden dat ik op gruwelijke wijze afscheid heb moeten nemen van mijn dochter", vertelt de moeder van het meisje in een emotionele verklaring. "Er is iets gruwelijks misgegaan in de nacht dat ik haar aan jou toevertrouwde. Jij bepaalde dat drie weken genoeg was."

Ook de opa van het meisje, de vader van de moeder, maakt gebruik van zijn spreekrecht. Hij praat vanuit het perspectief van het overleden meisje. "Waarom belde je niet gelijk 112? Waarom hou jij nog steeds je mond, papa?"

Robbie S.

Wie weet wat er precies is gebeurd in de nacht van 5 op 6 december van 2020 is Amsterdammer Robbie S. In januari van 2023 werd hij opgepakt nadat de baby van zijn toenmalige vriendin dood in haar bedje in Laren werd aangetroffen. Hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het meisje werd drie weken oud.

S. is niet de biologische vader van het kind, maar heeft haar wel erkent. Ze draagt ook zijn achternaam. Samen met de moeder heeft hij een ander kind van drie jaar oud, die wel biologisch van hem is. Hij is eerder vrijgesproken voor mishandeling van dit kind.