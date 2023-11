Geschud, geslagen en laten vallen: verdachte van doden Larense baby volgend jaar berecht

Volgens de officier van justitie heeft S. de baby door elkaar geschud, geslagen en laten vallen met zware verwondingen en uiteindelijk overlijden tot gevolg.

S. verklaarde tijdens een eerdere zitting onschuldig te zijn. Hij verklaarde dat hij in de nacht op de bank in slaap was gevallen met een het kind. Toen hij door gehuil wakker werd, bleek dat het kind van de bank was gevallen. Toen hij haar wilde oppakken, stootte ze volgens hem met haar hoofd tegen iets aan. Toen de baby tot rust was gebracht, heeft hij haar naar eigen zeggen in haar bedje gelegd, maar de volgende ochtend reageerde het meisje niet meer.

Justitie vindt verdachte schuldig

Vandaag kwam de zaak tussentijds weer voor de rechter. De verdachte zit nog altijd in de cel, maar woonde de zaak door ziekte niet bij. De moeder van het kindje was er wel. De rechter behandelde vandaag vooral de planning van de uiteindelijke rechtszaak volgend jaar. Daarnaast werd gekeken hoe de zaak er tot nu toe voor staat.

Als bewijslast ligt er een uitgebreid rapport van de forensisch patholoog op tafel, die kijkt naar de exacte doodsoorzaak van het kindje. Aan de hand van dat rapport blijft justitie erbij dat Robbie S. verantwoordelijk is voor de dood van het kindje. Daarnaast hebben zowel justitie als de advocaat van de verdachte nog eens veertig vragen voorgelegd aan een betrokken kinderarts. Het wachten is nog op antwoorden van de arts, die zegt tijd nodig te hebben vanwege drukte en personeelstekorten.

De zaak moet nu half maart inhoudelijk voor de rechter komen. Over die datum was vandaag nog wel discussie: de advocaat van S. vindt het te kort dag, omdat ze alle feiten en de antwoorden van de kinderarts ook nog met haar cliënt moet bespreken. De advocaat van de moeder hoopt dat de zaak zo snel mogelijk wordt behandeld, zodat er ook snel een uitspraak op tafel ligt.