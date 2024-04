Scheve gezichten nu Hilversum onderhoud joodse begraafplaats wil betalen: "Voorkeursbehandeling"

Maar, zo stelt Deniz, is er toch verwarring over de manier waarop de eeuwige grafrust wordt aangeboden aan de moslimgemeenschap. Hij wil duidelijk maken dat er voor hen geen uitzondering gemaakt moet worden. Hij ervaart dat die indruk zou zijn ontstaan. "Het is gewoon gelijke monniken, gelijke kappen", zegt hij.

Voor iedereen

"Het is belangrijk om duidelijk te maken dat de optie voor eeuwige grafrust beschikbaar is voor iedereen, ongeacht religieuze of culturele achtergrond, mits ervoor betaald wordt. Dit is geen regeling die specifiek ontworpen is voor moslims of door de gemeente gefinancierd wordt voor enige specifieke groep", verduidelijkt hij.

Waarom wil de gemeente de kosten en het onderhoud van de Joodse begraafplaats betalen? Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het tekort aan beschikbare middelen en een afnemend ledenbestand van het Kerkgenootschap Nederlandse Israëlitische Gemeente (KNIG). Mede daardoor staat het behoud van de Joodse begraafplaats onder druk. Hilversum heeft uitgesproken zich in te spannen voor het in stand houden van joods erfgoed en daar valt de voorziening aan de Vreelandseweg zeker onder.

'Extra zwarte bladzijde'

Maar de duistere Hilversumse historie speelt hierin zeker een belangrijke rol. Twee weken terug zei wethouder Arno Scheepers tegen NH dat de Tweede Wereldoorlog een ‘extra zwarte bladzijde’ is van de gemeente.

Zo had Hilversum drie NSB-burgemeesters, die de gemeente heel actief ‘Judenrein’ hebben proberen te maken. Hun ambitie heeft er mede toe geleid dat er na de oorlog weinig over was van de Joodse gemeenschap. Van de 2.500 geregistreerde leden waren er nog maar 200 over.