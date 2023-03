Roep om meer aandacht voor islamitisch begraven en eeuwig grafrust in Hilversum: "Toppunt van integratie"

Hilversum moet meer aandacht hebben voor het islamitisch begraven en de eeuwige grafrust. Juist omdat de moslimgemeenschap groeit en de behoefte om hier begraven te kunnen worden toeneemt, is het tijd om hier het gesprek over aan te gaan. Nu ontbreekt het er nog aan, stelt Ramazan Deniz, voorzitter van Stichting Milli Görüs Hilversum.

Hilversum kijkt momenteel erg naar hoe de gemeente er in 2040 uit moet zien en voort moet staan. Eerder deze maand werd er nog met Hilversummers over gesproken. Naast dat er een gebrek aan jongeren was, viel het Ramazan ook op dat er nauwelijks aandacht was voor inclusiviteit. Hij ziet nergens iets terug voor de groeiende moslimgemeenschap. Dat baart hem zorgen.

'Ondervertegewoordigd'

Met die lezing is de gemeente het oneens. Tijdens het ophalen van wensen en ideeën voor het toekomstplaatje is bijvoorbeeld met een breed samengestelde groep Hilversummers gekeken of de opbrengst inderdaad wel een goede afspiegeling is van de lokale samenleving. "Tijdens het participatieproces hebben we ontdekt dat er ‘ondervertegenwoordigde groepen’ waren. We hebben ons daarop extra ingespannen om meer inbreng uit die groepen op te halen", luidt de reactie uit het raadhuis.

Ramazan mist wel degelijk belangrijke onderwerpen. Eén van die zaken is de eeuwige grafrust voor moslims in Hilversum. In tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland heeft Hilversum dat niet. Islamitisch begraven is hier al wel mogelijk. Dat kan op de Noorderbegraafplaats, maar dus niet voor eeuwig.

Goede balans

Volgens Ramazan moet Hilversum met het oog op de toekomst een goede balans weten te vinden voor alle gemeenschappen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Hilversum in 2021 zo’n 7.600 moslims telde. Dat komt neer op 8,3 procent van de lokale bevolking. In 2040 als Hilversum naar schatting op ongeveer 97.000 inwoners zou zitten, ligt dit percentage zeker op 9,5 procent. Dan gaat het over ruim 9.000 Hilversummers.

"Het is daarom van belang dat de gemeente hierop inspeelt en ook oog heeft voor de behoeften van deze gemeenschap", laat de Hilversummer weten.