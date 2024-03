Gemeente Hilversum betaalt onderhoud Joodse begraafplaats: "Dit is waar we voor gevochten hebben"

Instandhouding

'Kunnen we op enige vorm van steun rekenen om dit laatste stukje van de Joodse gemeenschap in Hilversum in stand te houden?', met die vraag is Hans Roos, voorzitter Joodse Gemeenschap Hilversum in de loop der jaren meerdere keren naar de gemeente gestapt. "De toenmalige wethouder en alle opvolgers waren eigenlijk allemaal heel positief, maar er is er niet één geweest die zei 'en nou gaan we het ook doen ook!"