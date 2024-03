Amstelveen geteisterd door bedrieglijke klusjesmannen: "Kunnen niets anders dan waarschuwen"

De politie heeft Sabrina inmiddels benaderd om haar netwerk in Amstelveen te gebruiken om buurtgenoten te waarschuwen, zodat slachtoffers als deze of ergere voorkomen worden. Sabrina heeft een kort lijntje met wijkagent Radjin. Ze meldt haar medebewoners dat de politie niets anders kan doen dan de namen van de Engelstalige klusjesmannen noteren. Want het bieden van klussen op zich is geen strafbaar feit.

'Verschrikkelijk'

Uit Sabrina's contact met de wijk blijken klusjesmannen het gemunt te hebben op rijkere buurten en ook vaak op oudere mensen. "Een tuintje maaien voor 2.500 euro, wat normaal 100 kost, het is verschrikkelijk."

In samenspraak met de politie raadt ze aan altijd te vragen naar een kvk-nummer van de klusjesmannen, om zo te controleren of zij een echt bedrijf zijn. De klusjesmannen zijn te herkennen aan eenvoudige folders, een gebrek aan officiële papieren, en ze spreken hun klanten vaak aan met een Brits of Iers accent.