Zoon 85-jarige vrouw drijft babbeltruc-oplichter in armen van politie

De zoon van een 85-jarige vrouw heeft eergisteren geholpen een oplichter te laten arresteren. De oplichter kwam de pinpas van de Amstelveense vrouw ophalen nadat hij zich met een babbeltruc had voorgedaan als bankmedewerker. De zoon stak daar een stokje voor.

Een oudere dame (85) werd eergisteren opgebeld door een 'bankmedewerker', die beweerde dat er iets mis was met haar rekening. Om de problemen op te lossen, zou haar pinpas opgehaald worden en moest ze ook haar gegevens delen.

Om die informatie 'veilig' te kunnen delen werd ze doorverbonden. Even later hoorde de vrouw een bandje, waarin onder andere naar haar pincode werd gevraagd. "Het is heel slinks gegaan", vertelt de politiewoordvoerder aan NH.

Argwaan

Nadat de vrouw al haar gegevens had doorgegeven en had opgehangen, kreeg ze toch argwaan. Ze besloot haar zoon te bellen, die naar haar huis kwam en de politie belde.

Toen de 'bankmedewerker' om 18.00 uur langskwam om haar pinpas op te halen bij de woning aan de Johannes Calvijnlaan zag hij de zoon en vluchtte. De politie was op dat moment nog niet gearriveerd, maar na een korte achtervolging lukte het toch om de verdachte aan te houden.

"We zien dat de babbeltrucs steeds vaker terugkomen", zegt de politiewoordvoerder. "De bank zal nooit vragen om inloggegevens, pincodes of een pinpas. Dit laat weer eens zien dat mensen bij twijfel gewoon de politie moeten bellen."