Geslaagde babbeltruc in Amstelveen: rekening van 'vrouw op leeftijd' geplunderd

Haar exacte leeftijd wil de politie niet vrijgeven, maar de 'vrouw op leeftijd' werd gisterochtend rond 10.00 uur gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Die ontfutselde op listige wijze haar pincode en kondigde aan dat iemand haar bankpas zou komen ophalen. Zo geschiedde, want nog geen twee uur later stond er iemand voor de deur.

'Behoorlijk bedrag'

Al snel nadat ze haar bankpas had meegegeven, kreeg ze argwaan. Ze sloeg alarm bij de politie, maar het bleek te laat: haar rekening was al geplunderd. De politie kan niet zeggen voor welk bedrag de vrouw exact gedupeerd is, maar het gaat om 'een behoorlijk bedrag', laat de woordvoerder weten.

De politie heeft nog geen verdachte in het vizier. Ook is nog niet duidelijk of de babbeltruc een eenmansactie is geweest of dat er meerdere daders bij betrokken waren. Agenten zijn daarom een buurtonderzoek gestart.

Buurtonderzoek

De politie roept bewoners die gisterochtend iets verdachts hebben gezien op dat te delen. Ook camerabeelden met mogelijk verdachte activiteiten zijn welkom. Inmiddels zijn buurtbewoners ingelicht met flyers over de babbeltruc en zijn ze gevraagd op hun hoede te zijn voor mogelijke nieuwe pogingen.

Dat lijkt geen overbodige luxe, want afgelopen zomer werd ook al een bewoonster van de Kastanjelaan opgelicht. De dader(s) ging(en) destijds op exact dezelfde wijze te werk als de oplichter van gisteren. "Blijkbaar is het nog steeds lucratief, anders zouden ze het niet meer proberen", aldus de woordvoerder destijds.