Amstelvener doelwit babbeltruc, lokt samen met agenten oplichter in de val

Een alerte Amstelvener heeft een oplichter eerder deze week in de armen van de politie gedreven. De oplichter had het gemunt op de rekening van de man, maar die trapte niet in zijn babbeltruc. De verdachte is opgepakt, laat de politie in een bericht op Instagram weten.

Foto: Stockfoto van een aanhouding door de politie - Adobe Stock

De Amstelvener wordt afgelopen maandag 's avonds gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van de Fraudehelpdesk. Die waarschuwt hem voor criminelen die geprobeerd zouden hebben om geld van zijn rekening te halen. De Fraudehelpdesk zou hier nog een stokje voor kunnen steken, maar dan zou de man wel zijn pinpas en pincode moeten afgeven. 'Agent' in burger De pinpas wordt even later opgehaald door een 'agent' in burger, maar de Amstelvener besluit een verkeerde pincode te geven en belt de politie. Agenten gaan meteen naar zijn woning toe. Als de nepmedewerker van de Fraudehelpdesk erachter komt dat de pincode niet klopt, belt hij opnieuw. "De melder verzon een smoes en zei dat hij vergeetachtig was. Hij zei tegen de verdachte dat hij een nieuw pasje voor de deur zou leggen in een enveloppe", schrijft de politie. Als de oplichter de enveloppe komt ophalen doet niet de Amstelvener, maar de politie de deur open. Zij vinden tijdens het fouilleren de gestolen pinpas en houden de man aan. Camera's hebben de man vastgelegd, die beelden worden ook veiliggesteld.

"Je hoeft nooit geld over te maken naar een veilige rekening" Politie op Instagram

De politie waarschuwt om alert te zijn: "Je bank zal nooit vragen om inloggegevens en pincodes en je hoeft nooit geld over te maken naar een veilige rekening. Ook komen wij als politie je pinpas niet ophalen." Niet gedupeerd Volgens een woordvoerder van de Fraudehelpdesk gebeurt het vaker dat mensen misbruik maken van de naam van de helpdesk en andere bekende namen om meer vertrouwen te wekken bij degene die ze proberen op te te lichten. Daarom waarschuwt de helpdesk hiervoor op haar website en via social media. "We zijn in ieder geval ontzettend blij dat deze meneer niet gedupeerd is."