Hondsbrutale overvallers beroven Hilversumse (76) met babbeltruc van tienduizenden euro's

Om 23.00 uur wordt het slachtoffer door de echte bank gebeld en krijgt ze door dat ze erin geluisd is. "Ze heeft meer dan acht uur met een oplichter aan de telefoon gehangen en is ontzettend veel kostbare en dierbare sieraden kwijt. Ook is er dus in totaal 5400 euro gepind", zegt de politie.

Signalement

Eén van de verdachten heeft een lichte huidskleur, is rond de 1 meter 80 en droeg tijdens het frauderen een zwarte muts en nam de goederen mee in een rode tas, die het slachtoffer hem had gegeven. Van de andere verdachte is geen duidelijk signalement bekend.