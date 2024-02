Oplichter doet zich voor als wijkagent bij zoveelste babbeltruc in Amstelveen

Een van de babbeltrucs startte vrij gebruikelijk, maar eindigde bijzonder, blijkt uit een post van de Amstelveense politie op Instagram. Het doelwit kreeg iemand aan de lijn die zich voorstelde als bankmedewerker. De 'bankmedewerker' legde uit dat een transactie op de rekening van de gedupeerde moest worden gecontroleerd.

Truc oplichter

De oplichter liet het slachtoffer de pincode inspreken, om zogenaamd de bijbehorende pinpassen te blokkeren. Vervolgens werd uitgelegd dat een andere bankmedewerker de passen zou ophalen. Om extra vertrouwen te wekken, werd het slachtoffer verteld dat ook de politie nog even contact zou opnemen.

Dat gebeurde, want niet veel later werd het slachtoffer gebeld door een zogenaamde wijkagent. De oplichter had zich goed voorbereid, want die kende zelfs de naam van de desbetreffende agent.