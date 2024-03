"Waarom onderneemt het waterschap nu pas actie?" Bewoners uiten zorgen over vondst giftig dinoterb

Verscherpte acties

Het brononderzoek naar de oorzaak hiervan gaat ongeveer een halfjaar duren, zei portefeuillehouder Jos Beemsterboer (BBB), waarna hij de verwachtingen temperde. "Waarbij de kans bestaat dat er geen bron wordt gevonden."

Pas als een overtreder in beeld komt, kan er volgens Beemsterboer worden gehandhaafd. "Dit kan alleen als er sprake is van een aantoonbare en concrete overtreding", zei hij. Een moeilijke opgave, voegde hij eraan toe, gezien de grootte van het beheersgebied. In dit gebied ligt ruim 20.000 kilometer water. "De noodzaak tot actie is zeker aanwezig. De vraag die nu voor ons ligt is waarom we het nu wel vinden, en daarvoor jarenlang niet." Om te achterhalen waar dinoterb vandaan komt, heeft het waterschap vier extra handhavers in dienst genomen.

Teugels strakker aanhalen

Dat de bloementeeltsector volgens MOB verantwoordelijk zou zijn voor de vervuiling deelt het waterschap op dit moment niet. In 2014 en 2018 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) diverse inspecties uitgevoerd bij meer dan 400 bollentelers, benadrukte Beemsterboer. "En in beide gevallen is er geen dinoterb aangetroffen."

Waterschapspartijen Water & Natuur en Partij voor de Dieren deden een oproep aan Beemsterboer om de teugels strakker aan te trekken, en brachten een motie in stemming. Zij willen dat het waterschap zo snel mogelijk met een controleprotocol en handhavingsplan komt. "Het is allang geen linkse hobby meer, maar een bittere noodzaak", zei Floris de Boer van Water & Natuur daarover. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.