Dierenliefde van Anna Paulowna tot Afrika: "Het is zo mooi bij deze prachtige dieren"

"Het is onwerkelijk. Toen we dit begonnen dachten we, we doen dit voor de dieren. Die zijn niet altijd even zichtbaar. En als alles zichzelf een beetje bedruipt dan zou dat mooi zijn. Maar het heeft een gigantische vlucht genomen. Ik denk dat er dit jaar rond de 300.000 bezoekers rondlopen. Wie had dat ooit durven dromen", zegt directeur Robert Kruijff.

Het verhaal begon in 1992, toen de familie Kruijff het stuk land kocht van een boer. "We wilden er toen een natuurgebied van maken. Maar de gemeente kwam rond 2004 met het verzoek om er een landgoed van te maken, zodat andere mensen er ook van konden genieten. Toen is langzaam het idee van een dierenpark ontstaan."

Tekst gaat verder onder de foto