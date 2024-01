Gedumpte leeuw Remy verruilt Hoenderdaell voor Afrika, maar niet zonder z'n maatje Luna

Leeuw Remy verhuist van zijn opvangplek in Dierenpark Hoenderdaell naar Afrika. De publiekslieveling werd in 2018 in een kleine kooi in een weiland bij Tienhoven gevonden. Stichting Leeuw ving hem op en NH volgde de jonge leeuw in de serie Remy en zijn vrienden . Inmiddels is hij een grote kerel die binnenkort nog meer leeuw kan zijn in Zuid-Afrika.

"We zijn heel blij dat het nu gaat gebeuren", zegt Robert Kruijff van Stichting Leeuw in Anna Paulowna. "Op 17 maart verhuist hij naar The Lions Foundation in Zuid-Afrika. Het wachten was eigenlijk vooral op zijn maatje Luna. Ze gaan er samen naar toe. We dachten dat zij hartproblemen had, maar ze is in orde en kan ook gaan."

Nieuws

De vondst van Remy in 2018 was overal in het nieuws. Al snel daarna werd via Stichting AAP duidelijk dat Remy vermoedelijk uit een rondreizend circus kwam. Die deed het dier over aan een particulier in België die Remy in zijn kooitje in huis had. Toen de politie dat op het spoor kwam, werd Remy in een weiland gedumpt om problemen te voorkomen.

