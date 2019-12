Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: "Leeuwen naar Zuid-Afrika is de droom van iedere verzorger"

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat na het vertrek van de vier leeuwen naar Zuid-Afrika meer ruimte is voor de achterblijvers.

De bedden bij Stichting Leeuw zijn flink opgeschud. Vier leeuwen vertrokken onlangs naar de opvang in Zuid-Afrika en dat biedt extra mogelijkheden voor de achterblijvers in Anna Paulowna. Zo verhuisde Simba B naar het leegstaande verblijf van Hugo en Ambra. Volgens verzorger Patrick heeft Simba het al helemaal naar zijn zin op zijn nieuwe plek. Hij moest nog wel even wennen aan de nieuwe buren, de groep van Bakari, bestaande uit vier leeuwen. Af en toe laten de dieren van zich horen en wordt er flink naar elkaar gebruld. Tot voor kort deelde Simba B (Simba A vertrok naar Afrika) het buitenverblijf met Remy, maar nu heeft hij zijn eigen verblijf, net als Remy dus.

Zuid-Afrika Leeuwenverzorger Patrick is net terug uit Zuid-Afrika, waar hij , samen met directeur Robert Kruijff, de komst van de vier leeuwen voorbereidde. Dat hij de dieren in Afrika moest achterlaten, geeft Patrick een dubbel gevoel: "Hugo en Ambra hebben een zwaar leven gehad in het circus. Bij Stichting Leeuw werden ze gekoppeld en nu zijn ze samen in Zuid-Afrika. Dat is een droom die uitkomt voor iedere verzorger. Voor mijzelf is het natuurlijk wel zwaar als dieren vertrekken. Maar je weet: dit is waar we het voor doen. Het is ons doel om de dieren naar het semi-wild te brengen."

Het is voor de dierverzorgers overigens geen afscheid voor altijd, want op dit moment wordt in Zuid-Afrika druk gebouwd aan een gloednieuwe opvang. Patrick en zijn collega's zullen nog regelmatig in Afrika te vinden zijn.