Koning Remy van de leeuwenopvang verruilt de polder voor de warmte van Zuid-Afrika

"Het was een zondagochtend. Ik werkte hier toen nog als vrijwilliger, inmiddels ben ik dierenverzorger. Ik had wel in de gaten rond de koffie dat er veel telefoontjes werden gepleegd en het was een beetje geheimzinnig. Toen kwam het nieuws dat er een leeuwenwelpje was gevonden en dat hij naar ons toe kwam", vertelt Shoshanna Pijnenburg van Stichting Leeuw.

Remy werd wereldberoemd, NH maakte zelfs een hele serie over hem en zijn vrienden. "Hij paste zich snel aan. In het begin was het natuurlijk even spannend van waar kom ik terecht en wie zijn jullie allemaal?! Maar al vrij snel gedroeg hij zich hier zo'n beetje als de koning van de opvang. En was het een heel mans leeuwtje."

