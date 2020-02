Remy en zijn vrienden: Remy begint zich als een echte man te gedragen

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we hoe leeuw Remy al een echte man aan het worden is. Net als de meeste grote katten zit hij binnen vanwege de storm. En dat is maar goed ook, anders waren er misschien wel gewonden gevallen.

Het was even bladeren door de agenda van Stichting Leeuw, maar dan vindt verzorgster Saskia het laatst opgetekende gewicht van leeuwtje Remy, die inmiddels een grote leeuw is geworden. Hij weegt ruim 118 kilo en dat is een mooi gewicht. "Hij groeit goed", vertelt Saskia. "Dat kan ook niet anders, want hij is nog steeds erg gericht op eten. Eigenlijk gaat zijn groei zoals we verwacht hadden."

Sproeien

Omdat NH Nieuws er is, krijgt Remy vandaag een paar extra stukjes vlees van Saskia. Ze moet oppassen, want Remy is inmiddels een grote kerel geworden: zijn manen groeien en hij begint te sproeien.

Saskia: "Een collega kreeg laatst de volle laag. Als ik hem aan het trainen ben, spring ik weg als hij zijn kont naar me toe draait. Ik vertrouw hem voor geen meter." Dat sproeien doen leeuwen in het wild om hun territorium af te bakenen.