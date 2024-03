Kijk mee: Leeuwen Remy en Luna aangekomen in hun nieuwe thuisland Zuid-Afrika

"In het wild zijn het de leeuwinnen die op jacht gaan. Ze zijn dan ook vaak moediger dan de mannen. Dat zag je hier ook gebeuren.", zegt Albert le Roux, directeur van de opvang in Schrikkloof. De dieren blijven eerst een paar dagen in een kleinere ruimte waar ook een klein gebouwtje bij staat met twee toegangsdeuren.

Voedsel

"We willen ze leren dat ze hun voedsel in de voedselkamer krijgen. Ze krijgen apart van elkaar eten. Dan kunnen we ze goed in de gaten houden. We willen nu eerst dat ze even kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving." Als dat gebeurt is krijgen de leeuwen samen een groter gebied van anderhalve hectare om doorheen te sluipen.

Shoshanna Pijnenburg was nog vrijwilliger toen Remy binnenkwam op de opvang in Anna Paulowna. Ze kent hem dus al jaren. Inmiddels is ze dierenverzorger bij de stichting. Ze heeft nu nog even tijd om goed te kijken hoe het met de nieuwe bewoners van Afrika gaat. "Ja, prachtig en heel uniek. Hier doe je het voor."