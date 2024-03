Nog nooit ging de bollentuin in Limmen zo vroeg in het jaar al open

Klimaatverandering

Normaal gaat de bollentuin rond 6 april open, maar al jaren kan dat eerder. "Door de zachte winters en vroege voorjaren, gaan we met die datum steeds flexibeler om." Maar zo vroeg als dit jaar heeft vrijwilliger Nuyens nog niet eerder gezien. "Dat komt door klimaatverandering. Ik heb in de zeventien jaar dat ik vrijwilliger ben het hier nog niet eerder zo vroeg in bloei zien staan."

Duc van Tol

"Er is nu al genoeg bloemenpracht te zien. De narcissen en krokussen bloeien volop. Maar ook een aantal vroege tulpensoorten, zoals onze trots de Duc van Tol-tulp. Dat is de oudste tulp die we hebben, uit 1595."

Vrijwilligers gezocht

Tientallen vrijwilligers zijn er dag in dag uit druk mee: het op orde brengen van de Hortus Bulborum. Er wordt naarstig naar nieuwe vrijwilligers gezocht. "We zijn allemaal 70 jaar of ouder. We zoeken jonge mensen," aldus de 80-jarige Max Nuyens, die meer dan 17 jaar in het bestuur zat, rondleidingen geeft en klaar staat voor raad en daad. "Ik ga nu ik het stokje ga overdragen nog meer genieten van alle bloemenpracht."

Talenknobbel

Wat moet je kunnen als nieuwe vrijwilliger? "Vooral liefde hebben voor de bloembollen, de kennis over de verschillende soorten kun je leren. Een talenknobbel is handig voor wie rondleidingen wil geven aan al die ontelbare toeristen die vanuit de hele wereld komen." De Hortus Bulborum is vanaf vandaag tot en met halverwege mei toegankelijk voor het grote publiek.