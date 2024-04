We hebben een winnaar! Hoerejacht is West-Frieslands meest bijzondere straatnaam

Esther Keesman fronste haar wenkbrauwen - staand voor West-Frieslands meest bijzondere straatnaam. "Nou, ik weet niet zo zeer of Hoerejacht echt de trots van Enkhuizen is. Maar een bijzondere straatnaam is het natuurlijk wel. Zoiets vind je verder nergens in Nederland."

Het is niet voor het eerst dat het steegje Hoerejacht in de prijzen valt. In 2019 wordt het door Radio 538 zelfs uitgeroepen tot 'raarste straatnaam van Nederland'. Het bracht Keesman op het idee om een Rare Stratennamenroute te bedenken, want bijzondere straatnamen: je struikelt er in Enkhuizen over. Niet voor niets is ook Tussen Hel en Vagevuur regelmatig ingestuurd, net als Vette Knol, Drie Groene Eikels en Apenspel.

Voorbeelden van andere West-Friese straatnamen die genoemd werden, zijn bijvoorbeeld De zak van Hauwert, Paradijs in De Weere, Binneblijfstraat (Hoorn) en de Pompsteeg, ook in Hoorn.

Grote impact, klein steegje

Maar de grote winnaar is dus Hoerejacht. Het meerendeel van het winkelend publiek op de Westerstraat passeert het zonder er weet van te hebben. Want hoe groot de impact van de naam is, zo klein is het steegje. Evelien Verhoef weet er alles van. Ze is al 13 jaar één van de weinige mensen die kan zeggen dat ze op de Hoerejacht woont.

"De straatnaam was natuurlijk dé reden om hier te komen wonen", zegt ze lachend. "De vorige eigenaar zei toen ik deze woning kocht: 'je krijgt wel een beetje een raar adres...' Ik kan er altijd wel om lachen. De reacties zijn wisselend als ik zeg dat ik op Hoerejacht woon. Sommigen lachen, anderen kijken verbaasd of zwijgen zelfs."

Tekst gaat onder foto verder