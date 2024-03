Petra's 100 'imperfecte' portretten nu te zien: "Iedereen heeft wat unieks"

Geportretteerden zien hun schilderij voor het eerst bij de opening donderdagmiddag. Een man is meer dan tevreden over het portret. "De manier waarop Petra de foto heeft weten te schilderen is zo waanzinnig goed. Ik heb het schilderij zelfs al gekocht, want ik vind hem zo mooi."

Mensen van alle leeftijden zijn geportretteerd. Zo ook een pasgeboren baby'tje van nog geen jaar oud. "Het is wel bijzonder om dit moment op deze manier vastgelegd te hebben", vertelt de trotste moeder. "Ik wist helemaal niet dat je het schilderij ook kon kopen, daar ga ik zeker nog even achteraan."

Volgende project

Hoewel dit project pas net af is, betekent dat niet dat Petra klaar is met het maken van schilderijen. "Mijn volgende project is al in de maak. Dat is wel wat anders dan deze tentoonstelling. Het worden naaktportretten en de grootte en de hoeveelheid van de schilderijen staat niet vast."