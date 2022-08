Kunstenares zoekt nog modellen voor portretserie: "Niet op zoek naar gelikte plaatjes"

Ze is inmiddels bezig met haar 35e portret en daarmee is kunstenares Petra Kruijt uit Alkmaar al een aardig eind onderweg om haar doelstelling van honderd portretten in twee jaar tijd te schilderen. Ze heeft veel foto's opgestuurd gekregen, maar hoopt op meer. Ze zoekt juist de schoonheid in de imperfectie.

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Elke week een portret schilderen, het is een flinke klus, maar het gaat kunstenares Petra Kruijt inmiddels steeds makkelijker af. In januari begon ze aan de uitdaging, met als doel om losser te leren schilderen. "Ik heb de neiging om veel te priegelen en als je iets moeilijk vindt, moet je het vaak gaan doen." Plastisch chirurg Het andere doel van de uitdaging is om een statement te maken tegen de 'gefotoshopte wereld' waar alle imperfecties worden weggepoetst. "Er is geen enkel magazine waar foto's niet bewerkt worden. Meisjes van 16 jaar krijgen van hun ouders als cadeau een behandeling bij een plastisch chirurg. Mensen weten niet meer wat normaal is." De kunstenares - die sinds een jaar of vier fanatiek schildert - is dan ook op zoek naar hoofden met karakter: "Ik snap dat mensen hun mooiste foto's opsturen, maar ik ben niet op zoek naar gelikte plaatjes, perfecte modellen en gladde hoofden. Als je er daar honderd van naast elkaar hebt, is dat saai. Ik zou bijvoorbeeld ook graag mensen portretteren met een litteken." Bekijk hier het werk van Petra Kruijt, tekst gaat hieronder verder.

Om een goede afspiegeling van de maatschappij te krijgen, hoopt ze ook dat mensen met een andere culturele achtergrond haar een foto sturen. "In de wijk waar ik woon, woonden vroeger veel Turkse mensen. Ik zoek eigenlijk sowieso nog een foto van een oudere Turkse man voor één van mijn portretten. De portrettenserie moet zo divers mogelijk worden." Als alle portretten af zijn, hoopt ze die te kunnen exposeren. Ook denkt ze aan het maken van een koffietafelboek, daar zoekt ze nog een uitgever voor. Maar zo ver is het nog niet, want voorlopig is Petra nog druk bezig met penseel en doek. "Ik vind het eigenlijk steeds leuker worden. Als ik achter die schildersezel zit, voel ik me vrij en vergeet ik de hele wereld." Wie een foto naar haar wil opsturen om kans te maken bij de honderd portretten te zitten, kan dat hier doen.