Alkmaarse schilder Petra Kruijt zoekt honderd mensen om te portretteren: "Hoeft niet perfect"

De Alkmaarse Petra Kruijt werkt als ambulant begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast autodidact kunstschilder. Met een nieuw jaar heeft ze zichzelf een nieuwe uitdaging gesteld: ze wil honderd portretten schilderen in twee jaar tijd. En, vertelt ze aan NH Nieuws, inspiratie daarvoor is welkom.

Zelfportret - Petra Kuijt

Voor de uitdaging moet de 57-jarige kunstschilder - die sinds een jaar of vier fanatiek schildert - ongeveer één portret per week maken. Mede daarom kiest ze ervoor de portretten twintig bij twintig centimeter te maken: "Dan blijft het behapbaar." Ze heeft 'behoorlijk wat' foto's opgestuurd gekregen van mensen die zich willen laten schilderen, maar die zijn niet allemaal geschikt. "Vind maar eens honderd echt goed geschikte foto's en interessante composities. Dat is al een uitdaging op zich." Niet perfect Aan welke criteria voldoet zo'n geschikte foto? "Iemand moet niet onder een schemerlamp of in een duister hoekje zitten. Ik heb foto's in daglicht nodig, zodat ik goed alle tinten huidskleur kan zien." Ook zoekt Petra foto's met een 'interessante compositie.' Het liefst schildert ze 'toevallige momenten': "Dat iemand net het haar uit zijn gezicht blaast of met zijn hand onder de kin peinzend uit het raam staart." Als voorbeeld geeft ze een 'hele leuke foto van een vrouw die ik zeker ga gebruiken': "Ze likt met open mond een yoghurtlepel af. Dat vind ik heel creatief."

Quote "Het is erg dat tieners al op hun zestiende bij de plastisch chirurg aankloppen omdat ze niet tevreden zijn met hun lichaam" Petra Kruijt (Kunstschilder)

Maar het moet niet 'clownesk' worden, vertelt ze. "Het worden honderd portretten, dus de collectie moet in balans zijn. Hierdoor schilder ik waarschijnlijk ook mensen die wél recht in de camera kijken en ook mensen die lachen. Heel vastomlijnd is het niet." Ze wil geïnteresseerden dan ook een boodschap meegeven: "Wees creatief." Petra hoopt een verscheidenheid aan mensen op het doek te kunnen zetten. "Het is mooi als het ook niet allemaal perfect is." Daarmee maakt ze een statement tegen de 'gephotoshopte wereld'. "Ik vind het erg dat in niet één tijdschrift nog 'ongeshopte' foto's staan. Dat tieners al op hun zestiende bij de plastisch chirurg aankloppen omdat ze niet tevreden zijn met hun lichaam. Dat ze niet meer weten wat er allemaal normaal is." Tekst gaat verder onder het portret:

Petra maakte eerder dit portret van Marjo - Petra Kruijt

Haar werk als ambulant begeleider van mensen met een verstandelijke beperking helpt haar bij het schilderen, vertelt Petra. "Die uitdaging, kijken waar mogelijkheden van mensen liggen in plaats van te focussen op beperkingen, vind ik een verrijking van mijn leven. Daar zie ik een parallel liggen met het uitoefenen van mijn hobby’s: durf te experimenteren, durf ook zo nu en dan te mislukken, doe het gewoon."

Quote "Ik hoop dat je verschil ziet tussen mijn eerste en laatste portret, dan ben ik gegroeid" PETRA KRUIJT (KUNSTSCHILDER)

Door honderd hoofden in twee jaar te portretteren wil Petra haar techniek verder ontwikkelen. "Ik weet wel dat ik een portret kan schilderen, maar ik wil er steeds beter en losser in worden. Tussen de portretten die ik nu maak en die over twee jaar, zal echt wel een verschil te zien zijn. Dat hoop ik ook, dat betekent dat ik weer ben gegroeid." Over twee jaar wil de schilder die eerder haar werk op de Bergense Kunst10Daagse toonde, met haar honderd-hoofden-project exposeren. Wie een foto naar haar wil opsturen om kans te maken bij de honderd portretten te zitten, kan dat hier doen.