Schade aan dijk goed zichtbaar nu zandzakken weg zijn in Volendam

Lau Snoek is vrijwilliger bij Het Slobbeland en is blij dat de zandzakken nu opgeruimd worden, maar niet met de kale plekken die eronder tevoorschijn komen. "We willen graag dat er weer gras op komt voor half mei, want dan gaat het seizoen weer beginnen." Het Slobbeland heeft flink geleden onder het hoogwater en de storm.

Vrijwilligers zijn al een tijd bezig om alle stormschade te herstellen op bij Het Slobbeland. "De glijbaan is stuk, het gras is weg en de ingangen bij de nieuwe beunen (steigers) zijn verzakt", zegt Lau. Ook de stenen die vorig jaar op de dijk zijn gelegd liggen schots en scheef op de grond. "Dat kan weer helemaal opnieuw, er zit een hoop werk aan."

In mei moet het gebied klaar zijn voor bezoekers, maar voor het zover is moeten vrijwilligers dus nog flink aan de bak.