Op basisschool Al Amana in Hoorn vasten kinderen wel en niet, hoe ga je daarmee om?

De ramadan is alweer even van start gegaan. In deze heilige maand zijn verbinding, bezinning en vergeving erg belangrijk. Op de Al Amana school in Hoorn zitten veel islamitische kinderen en leraren, maar ook een aantal die niet islamitisch zijn. In deze periode wordt er veel aandacht besteed aan de ramadan in de klas.

Wederzijds respect

Kinderen beginnen met vasten rond de puberteit en dat is ongeveer rond groep 6 of 7. In lagere klassen vasten kinderen nog niet. Hier ligt de focus meer op de Koran lezen of iets doen voor een goed doel. Volgens schoolleider Samira Bashir is er op haar basisschool voor iedereen plek: "We leren iedereen dat ze elkaar moeten respecteren in de keuzes. We dwingen niemand om te vasten."

Wederzijds respect is het belangrijkste volgens Bashir: "We gaan niet kinderen verbieden om te eten in het bijzijn van vastende kinderen. We leren de kinderen dat, dat de realiteit is waar je mee te maken hebt."

Goed voorbeeld

Bashir probeert zelf extra haar best te doen om het goede voorbeeld te zijn voor haar leerlingen vertelt ze: "Door het vasten, maar ook extra de Koran te lezen. Iedereen doet wat hij kan. Wat ik heel graag doe, is eten maken voor andere vastende mensen. Ook probeer ik extra mijn best doen om niet te snel boos te worden en extra geduld te tonen."