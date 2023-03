Ramadan weer van start: "De eerste week is het moeilijkst"

Met de intrede van de nieuwe maan is de ramadan gisterenavond van start gegaan. Voor veel Amsterdammers betekent dit een vastenperiode van een maand lang, die wordt gebruikt voor bezinning, verbinding en het doorbreken van slechte gewoontes. We spreken met cardioloog Mostapha El Amrani over de gezondheidseffecten van het vasten.

Start Ramadan - NH Nieuws

Tijdens de ramadan wordt er voor een periode van 29 tot 30 dagen gevast. Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang wordt er dan niet gegeten of gedronken. In die periode gaat je lichaam 'aan de slag', zegt cardioloog Mostapha El Amrani. Je lichaam begint De suikers in je lichaam worden het eerst verbrand. daar doet het lichaam twee tot drie uur over. Volgens El Amrani kunnen moslims de eerste week van het vasten als moeilijkst ervaren, vanwege de ontgifting die dan in het lichaam plaatsvindt. Na deze week is het lichaam gewend aan de schaarste en verbrandt het meer vet dan normaal.

Discipline De mentale uitdaging om niet toe te geven aan snacken vergt discipline, schrijft hij online. "Uiteindelijk gaat het om de fysieke en mentale uitdaging naar de omgeving toe. Met andere woorden: rekening houden met de rest van de samenleving. Of ze nou gelovig of niet-gelovig zijn. Dat is een belangrijk aandachtspunt tijdens de ramadan." De cardioloog heeft meerdere tips om de ramadan zo goed mogelijk door te komen. Voldoende vochtinname is erg belangrijk als de zon onder is, minimaal 30 minuten sporten of bijvoorbeeld wandelen naar de moskee na het eten. Zo worden suikerwaardes gestabiliseerd wanneer je een wandeling van 30 à 60 minuten maakt. Ook zou het volgens de cardioloog makkelijker zijn om te stoppen met roken tijdens de ramadan.