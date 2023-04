Kunstenaars en koks in Zaandam koken voor vluchtelingen: "Tijdens de ramadan doen we een stapje extra"

"Tjak, tjak, tjak", het geluid van hakkende messen hoor je al op grote afstand. In de keuken van 'Kookpunt de Hoop' zijn de voorbereidingen voor de avondmaaltijd in volle gang. Komkommers en wortels worden in kleine stukjes gehakt, pannen staan te pruttelen op het vuur en de rijst gaat met grote zakken tegelijk het water in. Hier wordt gekookt voor honderden mensen.

In een oude loods in Zaandam zit Maakgemeenschap de Hoop. Het is een plek waar kunstenaars hun atelier en werkplaats hebben. Maar het is ook de plek waar kunstenaar en chef-kok Saskia Hardus een paar jaar geleden vanuit het niets een grote keuken bouwt. Het lijkt de ideale plek om haar beide beroepen te combineren. "Het was ooit de bedoeling dat ik zo ook vaker in mijn atelier zou kunnen zijn, maar dat plan is mislukt", lacht ze.

Een goed gevoel

Hardus heeft het veel te druk met de keuken, want hier wordt iedere dag gekookt voor twee asielzoekerscentra in de buurt. Dat doet ze niet in haar eentje, ze krijgt hulp van kunstenaars van de Maakgemeenschap en van drie Syrische koks.

Kok Mouayad Al Haj Ali bereidt drie dagen per week de maaltijden in de keuken. Tot voor kort woonde hij zelf op de asielboot in de Achtersluispolder, een van de locaties waarvoor gekookt wordt. Al Haj Ali is enthousiast als hij de mogelijkheid krijgt om te koken voor andere asielzoekers: "Er werd mij gevraagd of ik wilde koken. Ze zeiden: dat is goed voor het COA en goed voor jou. Ik ben blij dat ik mijn tijd goed kan besteden en iets kan doen"

Saskia: "Het is gewoon fijn om iets te maken wat zo'n goed gevoel geeft en wat zo essentieel en belangrijk voor de bewoners van de asielopvang is."

De toekomst is hier

Als hij niet staat te koken, is Mouayad bezig met de formaliteiten van zijn gezinshereniging. Hij hoopt zijn vrouw en twee kinderen snel weer in de armen te sluiten: "Ik ben heel gelukkig dat mijn gezin nu ook naar Nederland komt. Ik was al heel gelukkig met mijn werk, maar nu ben ik nog gelukkiger dat mijn kinderen komen. Er is geen toekomst voor hen in Syrie. De toekomst is hier."