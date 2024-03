Huizen stopt met voorbereidingen voor asielopvang: "Eerst wachten op Den Haag"

Door nu de spreidingwet tijdelijk 'on hold' te zetten, houdt de gemeente zich niet aan de nieuwe wet. Daarnaast is beleid maken op mogelijke, toekomstige veranderingen niet te doen en als de spreidingswet al wordt aangepast dan gaan daar zeker vele maanden overheen. De tegenargumenten van een redelijk verbaasde raadsminderheid vonden geen gehoor bij VVD, SGP, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen.

Bootincidenten

Door af te wachten wat de komende maanden gaat er gebeuren aan de formatietafel in Den Haag, heeft Huizen ook meteen genoeg tijd om het laatste half jaar van de asielboot te evalueren. Begin volgende week moeten de twee schepen de haven weer verlaten. De indieners van het spreidingswetvoorstel vinden goed en grondig terugblikken nodig nu blijkt dat zich incidenten hebben voorgedaan op de boot in de haven van Huizen.

SGP-fractievoorzitter Rob Bource had vragen gesteld aan wethouder Karin van Werven. In eerste instantie gaf zij geen antwoorden op de vragen. omdat Huizen na het vertrek van de boot zoals afgesproken is met de politiek ook deze zes maanden goed tegen het licht gehouden zullen worden. De uitkomsten ervan komen in mei naar de raad toe. Bource was wat de wethouder betreft veel te vroeg met zijn vragen.

Bedreiging

Dat veranderde toen Bource een kleine opsomming gaf van incidenten die hem ter ore waren gekomen. Hij noemde onder meer een poging tot zelfmoord, bedreiging van een medewerker van het COA, andere bedreigings- en agressiesituaties, problemen die zouden zijn ontstaan tijdens het winterfeest, pogingen tot diefstal en mensen die hadden gebedeld.

Binnen een mum van tijd had VVD-fractieleider Erwin Ormel een voorstel klaarliggen om de spreidingswet voorlopig even te laten voor wat het is. De vier andere partijen hadden direct hun handtekening eronder gezet.

De stap van Huizen leidt ook regionaal tot vraagtekens. Verschillende gemeenten willen weten wat het betekent voor de regionale samenwerking op het vlak van asielzoekers als Huizen er tussenuit piept.