Gooise gemeenten worstelen met opvang asielzoekers: nog honderden plekken te kort

Welke wethouder of burgemeester je ook spreekt in ‘t Gooi, overal hoor je hetzelfde: de gemeenten zijn naarstig op zoek naar panden die minstens voor vijf jaar kunnen voldoen aan de opvangeisen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Meteen volgt dan de toevoeging dat er (nog) niets gevonden is.

Meest recente voorbeeld komt uit Gooise Meren, waar wethouder Barbara Boudewijnse aan de bel trekt, want 389 plekken vinden blijkt allesbehalve makkelijk. "We zoeken al een jaar naar passende ruimte. Helaas is dat nog niet gelukt. De tot nu toe aangedragen locaties zijn door het COA niet geaccepteerd - vanwege het (hoge) huurbedrag dat de eigenaar vraagt, de (korte) contractlooptijd of vanwege organisatorische redenen. We gaan door met het zoeken naar passende locaties", laat ze weten.

Ook Hilversum komt te kort

Hilversum is de enige gemeente in de regio die al permanent asielzoekers opvangt. Hotel Gooiland is al twee jaar de opvanglocatie. Daar zitten nu 148 asielzoekers en daar komen er nog 26 bij. Maar: dat is de enige uitbreiding die op korte termijn mogelijk is, zo liet verantwoordelijk wethouder Bart Heller begin deze maand al weten.