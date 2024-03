Verzekeraar schiet oud-zeeman Theo met stormschade toch te hulp

Hij is wel wat gewend als een van de laatste IJslandvaarders, die met 20 graden onder nul wekenlang op zee zat. Maar Theo leeft nu al maanden in de kou. Zijn woning in Egmond aan Zee lekt, er is geen kachel en ook geen warm water. Zomerstorm Poly rukte vorig jaar een deel van zijn dak los. "Mijn ramen waren stukgeslagen door stukken vallend hout, het water kwam daardoor met bakken tegelijk naar binnen. Het was echt even paniek", vertelde hij eerder.

Na een belletje met zijn verzekeraar Interpolis worden zijn ramen direct hersteld. Maar een schade-expert beoordeelt daarna dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Theo ontkent dat, maar even lijkt het erop dat hij toch echt zelf voor de kosten moet opdraaien.

Wekenlang blijft het stil. Theo ziet zijn huisje steeds verder aftakelen. De houten vloer is inmiddels kromgetrokken en op de plafonds zitten grote schimmelplekken. Ook is de verwarmingsketel door de lekkage kapotgegaan. Uit angst voor kortsluiting heeft hij zijn stroom maar afgesloten. "Het is steenkoud, ik kan niet douchen en moet afwassen met koud water."

Steenkoud

De oude zeeman slaapt al maanden op de grond, in een droog hoekje van de woonkamer. NH kreeg begin deze maand een rondleiding in het lekke huisje van Theo.

