Martijn schreef een lied voor zijn partner Christel, die omkwam in storm Poly

De naam van Christel Korporaal blijft voor altijd verbonden aan zomerstorm Poly. De vrouw werd in de Haarlemse Marnixstraat getroffen door een omgewaaide boom. Als door een wonder bleef haar partner Martijn, die naast haar in de auto zat, ongedeerd. Het componeren van het lied 'Omarm me', een eerbetoon aan de nog maar 51-jarige Christel, heeft hem geholpen bij de verwerking. Vandaag verschijnt het nummer.

Het schrijven en componeren van het nummer was een reddingsboei voor hem. Hij kon er op terugvallen op momenten dat hij het zwaar had. Daarvan heeft hij er veel gehad, want altijd was er wel iets waardoor hij werd herinnerd aan de dag dat hij Christel verloor. Zoals de eerstvolgende storm na Poly. "Ik keek naar buiten en zag de takken zwiepen. Ik was die dag even koffie drinken met een buurvrouw en die voelde dat het bij mij door merg en been ging. Ze zag de paniek in mijn ogen."

‘Omarm me’ is een ode aan Christel, een eerbetoon aan de vrouw die hem het vertrouwen schonk dat hij goed was in de dingen die hij doet. Dus twijfelt hij niet over het nummer en de bijbehorende videoclip die vandaag worden gelanceerd, niet toevallig op de kortste dag van het jaar. "Vanaf nu gaan we weer naar het licht", zegt Martijn.

Zij zou niet van hem hebben verlangd dat hij zou verdrinken in verdriet, maar hebben gehoopt dat hij zijn leven weer zou oppakken. En dat is wat hij zoveel mogelijk doet. Bijvoorbeeld door zich vol overgave te storten op het lied dat hij voor haar heeft gemaakt.

De omgevallen boom is in oktober weggehaald. Martijn komt er vaak langs met de fiets. Het gevoel dat hem dat geeft, kan hij moeilijk onder woorden brengen. "Zeker in het begin zag je mensen even stoppen. Het is een plek die vrede brengt. Maar het is ook gruwel. Het is zó dubbel."

Gedenkteken

Omdat de impact van het ongeluk groot is, heeft de gemeente positief gereageerd op Martijns vraag om in de Marnixstraat een gedenkteken te plaatsen. Hij laat de houten ‘tegel’ zien. Op de zijkant staat: ‘Christel Korporaal. Tot later.’ Aan de bovenkant liggen schelpen in de vorm van een hart. Martijn: "Prachtig. Wat daar komt te liggen, past heel goed bij Christel. Als ze op vakantie was, maakte ze altijd hartjes van schelpen." Het herdenkingsteken wordt vermoedelijk in de loop van januari onthuld.

Buitenland

Ze had nog grote plannen. Christel zou kort na de fatale klap aan de slag gaan bij Rituals, waar ze spirituele evenementen zou gaan organiseren. Daar zou ze de kennis opdoen waarmee ze later met een groepje vrienden in het buitenland een spiritueel centrum wilde beginnen. Christel was spiritueel aangelegd. "Maar, zoals een goede vriendin van haar kort na haar dood al zei, ze was zeker niet zweverig."