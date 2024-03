Oud-zeeman Theo (84) slaapt al maanden op de grond in een lek, koud huis

Hij is als een van de laatste IJslandvaarders, waarbij hij met twintig graden onder nul wekenlang op kabeljauw viste, wel wat gewend. 'Ongemak', zo noemt hij dan ook de omstandigheden waarin hij al maanden thuis in Egmond aan Zee leeft: geen kachel, warm water en een huis dat zo lek als een mandje is. Zomerstorm Poly rukte vorig jaar een deel van zijn dak los: "Mijn huis is een zinkend schip en mijn verzekeraar laat me stikken."

"Er zit ontzettend veel werk en liefde in dit vissershuisje", vertelt de oud-zeeman toch wel geëmotioneerd. "Het begint nu op de Titanic te lijken. Over mezelf maak ik me niet druk maar mijn mooie huisje gaat naar de haaien. Je ziet het aftakelen, dat is gewoon heel verdrietig."

We lopen met Theo naar de bovenverdieping van zijn huis. Een huis dat is ingericht als de binnenkant van een schip met patrijspoorten, veel houten relingen een kombuis en natuurlijk een echte kapiteinshut. Theo organiseerde er regelmatig filmavonden voor een klein publiek maar dat is nu ook verleden tijd.

Een telefoontje naar verzekeraar Interpolis dus. En die kwamen volgens Hassink meteen in actie. Er kwam een schoonmaakbedrijf om het glas op te ruimen en een glaszetter repareerde de ramen. Ook werd er via de verzekeraar een schade-expert ingeschakeld om het lekke dak te inspecteren. "Dat was een zeer kundige man met verstand van zaken die ook meteen wist wat er moest gebeuren. Helaas bleef het daarna stil."

De ellende begon voor Hassink op 5 juli toen de zwaarste zomerstorm sinds het begin van de metingen over ons land raasde. Bomen werden met wortel en al uit de grond gerukt en ook het dakterras van de derper overleefde het niet: "Mijn ramen waren stukgeslagen door stukken vallend hout, het water kwam daardoor met bakken tegelijk naar binnen. Het was echt even paniek."

Het huisje van Theo takelt langzaam maar zeker steeds verder af zoals te zien is in onderstaande video (tekst loopt door)

Door de lekkage is ook de verwarmingsketel kapot gegaan. Ook de elektriciteit heeft hij in het grootste gedeelte van zijn huis afgesloten vanwege het gevaar op kortsluiting. Theo heeft zich teruggetrokken op het nog enige droge stukje woonkamer aan de voorkant van zijn huis. Hij slaapt al maanden op een matras in een hoekje op de grond. "Het is steenkoud, ik kan niet douchen en moet afwassen met koud water."

De emmers die de druppels op moeten vangen, zitten tot de rand vol. Theo is gestopt met leeggooien. "Het heeft toch geen zin." De houten vloeren zijn kromgetrokken en op de plafonds zitten grote schimmelplekken. "Nee, het is inderdaad geen gezonde situatie, ik word tenslotte ook een dagje ouder maar ik blijf optimistisch, mijn leven gaat door."

Nu is Theo verzekerd tegen stormschade bij Interpolis maar die houden volgens Theo de boot af. "Het is onbegrijpelijk en onbeschoft, ze negeren mij gewoon totaal", aldus Hassink. "Ik hoef echt niet het onderste uit de kan, mijn dakterras hoef ik niet meer terug, ik wil gewoon dat mijn huis weer waterdicht wordt gemaakt. Daar heb ik toch al die jaren premie voor betaald?"

NH heeft ook met verzekeraar Interpolis gebeld om te vragen waarom er geen actie ondernomen is. Maar in verband met de privacy kunnen ze niet ingaan op individuele gevallen. Wel beloven ze nog eens naar de zaak te gaan kijken en ze nemen contact op met Theo. "We vinden het natuurlijk een hele vervelende situatie en hopen dat meneer zo snel mogelijk weer fijn in zijn huis kan wonen."

Achterstallig onderhoud

We hebben ook gebeld met het bouwbedrijf dat namens Interpolis de schade heeft opgenomen. Zij willen wel meer kwijt over de reden waarom het huis van Theo nog steeds zo lek als een mandje is. Als we vertellen over de situatie waar Theo op dit moment in verkeert, wordt er meelevend gereageerd. Toch kan het bouwbedrijf niet veel betekenen.

"Wij hebben geconstateerd dat er achterstallig onderhoud is en hoe vervelend ook, dat wordt niet gedekt door de verzekeraar. Er is nog een schade-expert van een ander bedrijf gekomen voor een second opinion en die heeft hetzelfde geconcludeerd. Het is natuurlijk heel triest maar hij is zelf verantwoordelijk voor de schade aan zijn dak."

Theo bestrijdt dat zijn dak vanwege achterstallig onderhoud lek is geraakt. "Alles was kurkdroog voor die storm. Ze doen nu net alsof mijn huis een krot is maar dat is niet zo. Het is gewoon een manier om er makkelijk onderuit te komen. Die storm was zo heftig. Dat is de oorzaak en niks anders."