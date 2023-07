Richie kijkt machteloos toe hoe storm Poly Egmondse strandhuisjes verwoest

"Zo'n dertig of veertig strandcabines zijn omgewaaid", vertelt Kockx van restaurant Zeepaardje. "Omgewaaid meubilair is nog wel te overzien, maar de strandcabines zijn kapot gewaaid en liggen in delen. Met de spullen van mensen ertussen."

In de hele regio van Alkmaar zorgt storm Poly voor omgevallen bomen en schade . Ook op de snelweg lijkt het volgens automobilisten net een 'jungle'. Op het strand van Egmond aan Zee is het ook een grote ravage.

Hoe groot de schade is, durft Kockx nog niet te zeggen. Morgenochtend vroeg wordt gekeken wat er nog valt te herstellen. "We moeten het maar met lede ogen aanzien, want er is niks aan te doen op dit moment. Je denkt: we gaan een mooie zomer tegemoet, en dan krijg je dit. Ik ben er doodziek van."

Ondanks de harde windstoten is het op het strand zeker niet uitgestorven. Sommige waaghalzen halen een frisse neus of nemen vrolijk een selfie: