Respect voor Ed, die vallende takken trotseert voor bezorging pakketjes

Ed houdt de bomen en takken boven hem constant in de gaten. Hij moet voor zijn werk als postbezorger met zijn bus wel naar buiten vandaag. Onderweg vanuit Opmeer naar Alkmaar is hij langs wel veertig omgevallen exemplaren gereden. "Ik kijk constant naar boven, naar de takken."

Hij is vanmorgen begonnen met zijn route, vanuit West-Friesland naar Alkmaar en zag de ravage. "Mijn bus moest ik ook even stilzetten. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt."

Langs het park in de binnenstad van Alkmaar staat hij met een doos in zijn handen te kijken naar de honderden afgebroken takken. Een heeft het achterraam van de auto verwoest. "Heel gevaarlijk beroep heb ik. Je ziet wat eruit de bomen komt vallen. Er liggen aardig wat takkies hiero."

Op Twitter reageert iemand bewondering te hebben voor Ed. "Respect hoor, wat een takkenwerk."

PostNL heeft aangekondigd dat in 'drie provincies postbezorgers niet de weg op gaan'. In Noord-Holland zou dit gelden tot 13.00 uur. Een woordvoerder van het postbedrijf heeft in een toelichting gezegd dat postbezorgers niet met de fiets en te voet de weg op gaan als de situatie onverantwoord is, want "veiligheid staat voorop".

De pakketbezorging ondervindt volgens de woordvoerder minder overlast van het noodweer omdat die bezorgers met bussen rijden.