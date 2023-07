Zeer veel stormschade in regio Alkmaar, A9 één grote jungle

Het gaat flink tekeer in de provincie. In het oog van de storm zorgen de windstoten voor enorme schade. De redactie wordt overspoeld met foto's en filmpjes van omgewaaide bomen. Het centrum van Alkmaar lijkt hard getroffen. De A9 is ook bezaaid met bomen en is helemaal dicht. Het treinverkeer is stilgelegd en ook de jaarmarkt in Heiloo gaat niet door.