Ingrid emotioneel na stormschade paardenstallen: "Lijkt wel oorlogsgebied"

Bij manege De Duinrand in Egmond-Binnen maakt de kettingzaag overuren. Een hele rij bomen is daar door storm Poly omgewaaid. De bomen en takken zijn op de paardenstallen gevallen waardoor er flink veel schade is. Manegehouder Ingrid Schouw is ontzettend verdrietig maar vooral blij dat de paarden veilig zijn. Bekijk haar verhaal in onderstaande video.