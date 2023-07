Duizenden huishoudens zonder stroom door storm Poly

Storm Poly heeft ervoor gezorgd dat duizenden huishoudens zonder stroom zitten of hebben gezeten. Met name in Purmerend waren er grote problemen, hier hadden vanochtend zo'n 25.000 Purmerenders geen elektriciteit.

De storing in Purmerend ontstond rond 9.20 uur en is inmiddels weer opgelost. Maar gebieden in Alkmaar, Heerhugowaard, Krommenie, Uitgeest, Kortenhoef, Bergen, Bovenkarspel en Bussum zitten momenteel nog zonder stroom. In totaal gaat dit om ongeveer 400 huishoudens, aldus Liander. Allemaal te danken aan storm Poly.

Dat de storing in Purmerend binnen een uur is opgelost, betekent niet dat de rest van de storingen ook zo snel worden opgelost, laat de woordvoerder van Liander weten. "Dat hangt echt van de situatie af", benadrukt ze.

Repareren

Door de storm zijn er meerdere bomen op de infrastructuur gewaaid. "Maar als een boom omwaait, kunnen de wortels ook allerlei kabels kapot trekken", legt de woordvoerder uit.

Nu er is afgeschaald van code rood naar code oranje kunnen de monteurs van Liander weer makkelijker de weg op om de problemen op te lossen. "We doen ons best", aldus de woordvoerder.