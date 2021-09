Eindeloos dossier gesloten: Ingrid mag boven haar manege gaan wonen

In het nieuwe bestemmingsplan is de bedrijfswoning van de manegehouder opgenomen. Maar dat had wat voeten in de aarde. Schouw vocht jarenlang tegen het woonverbod dat haar in 2014 ineens werd opgelegd. Ze woonde toen al jaren boven haar manege De Duinrand in Egmond-Binnen. Het werd een rechtszaak tot aan de Raad van State toe, maar de manegehouder trok aan het kortste eind.

In 2017 moest ze de inpandige bedrijfswoning verlaten omdat er geen woonbestemming op het pand zat. Vanwege de bewaking voor de paarden werd haar wel toegestaan er maximaal drie nachten aaneen per week te overnachten. Voor de andere dagen moest ze dan iemand inhuren om dat te doen. Om illegale bewoning tegen te gaan moest ze de keuken in de bedrijfswoning ontmantelen.

Bewaking paarden

Sinds 2019 is er gewerkt aan een oplossing omdat Schouw toch elke nacht op haar paarden moet passen. Door het bestemmingsplan voor het perceel op te knippen in twee delen, werd een bedrijfswoning op het terrein van Schouw ineens wel mogelijk. Het probleem was dat de manege de grond deelt met de groepsaccommodatie Hoeve Vredestein. Op het perceel was maar één bedrijfswoning toegestaan en die van Schouw had niet de juiste bestemming.

Door het perceel in tweeën te knippen, zijn er twee bedrijfswoningen mogelijk en zou Schouw haar woning weer kunnen betrekken. "Dit is onwijs goed nieuws", zei ze toen het plan bekend werd. Ook wethouder Klaas Valkering is "opgelucht dat het langslepende dossier nu eindelijk gesloten kan worden", zo liet hij vanmiddag weten.