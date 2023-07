Samen met de Egmonders lappen Andries en Carmen hun strandtent op na storm Poly

"We gaan ze schoonspuiten, we gaan ze afvlakken en we gaan ze weer opnieuw neerzetten", roept Andries, eigenaar van strandtent Bad Zuid, terwijl hij hard bezig is met het uitgraven van zijn terras op het strand van Egmond. "We doen alles met grof geweld", lacht hij. "Dat gaat toch het beste."

Geen enkel tafeltje van de strandtent in Egmond aan Zee is gister gespaard gebleven door storm Poly. De zomerstorm blies ze allemaal omver en schudde de tent zelf ook nog goed door elkaar. Carmen runt Bad Zuid samen met Andries en was tijdens de storm in de tent. "Ik vond het heel eng", vertelt ze. "Alles klapte en ging tekeer hier."

Hele hebben en houwen

In de piek van de storm vroeg ze zichzelf af waarom ze naar de tent was gekomen. "Maar ik wilde Andries zo graag steunen", legt ze uit. "Het is toch je hele hebben en houwen."

Ook Andries kneep hem flink tijdens Poly. Hij kon alleen maar toekijken hoe de storm zijn geliefde strandtent onder handen nam. "De schade bleef maar komen", herinnert hij zich. "Rot nou maar weer een keer op, dacht ik toen."

Samen aan de slag

Samen met de Egmonders zijn ze nu hard bezig om Bad Zuid weer zo snel mogelijk tip top te krijgen. Met graafmachines en scheppen proberen ze al het zand weer uit de strandtent te krijgen.

"Het is echt een chaos nog", benadrukt Carmen terwijl ze koffie klaarmaakt voor alle helpende handjes. "Maar we zijn wel heel blij dat iedereen ons komt helpen. Dan moet het weer goed komen."