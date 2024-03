Witte Leeuw Alex Plat verrast door systeemwijziging Cambuur: "Even schakelen"

"Cambuur speelt altijd in een 4-3-3 systeem", analyseert Alex Plat de tegenstander van zaterdagavond. De middenvelder annex verdediger was verrast door de tactische omzetting bij de Friezen. "We wisten het pas voor de wedstrijd, dus we hebben hier niet op getraind. Dan zie je tijdens de wedstrijd dat er twijfel in de ploeg ontstaat."

Vierde periode

"Ik vind het jammer van vandaag", verwoord Ulrich Landvreugd zijn teleurstelling na afloop. De trainer van Telstar wil niet zeggen dat het seizoen nu over is. Telstar heeft nu na twee duels in de vierde periode drie punten. "We leven per week en het zijn nog zeven wedstrijden."

