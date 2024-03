Bijzonder: Lepelaars strijken neer in de Alkmaarderhout

Er zijn zeker zestien lepelaars neergestreken in de Alkmaarderhout. En dat is inderdaad een speciaal gezicht. De beesten lijken zich vooralsnog weinig aan te trekken van alle aandacht en zijn vooral met elkaar bezig. Niet zo vreemd, want het is broedseizoen.

"We hopen natuurlijk dat ze hier ook gaan broeden, dat zou helemaal bijzonder zijn", laat Patrick Hand, beheerder Groen & Ecologie van Stadswerk072, aan mediapartner Streekstad Centraal weten. "Ik hoop dat we met een week of twee broedactiviteit kunnen waarnemen."

Veel van de bezoekers van het stadspark zijn voor lepelaars gekomen. "Ik ben wel een beetje een vogelaar en speciaal hiervoor op de fiets gestapt", is een van de reacties. "Vroeger moest ik hier voor naar het Zwanenwater. Dan was je blij als je twee of drie Lepelaars zag", vertelt een ander.

Tekst gaat verder onder video.